Певица якобы украла идею дизайна студии

Украинская актриса и певица Анна Тринчер неделю назад начала карьеру YouTube-блогера и сразу же нарвалась на критику. Блогерша Алина Шаманская упрекнула артистку в том, что она якобы украла у нее идею подкаста, в том числе и оформление студии.

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Вечером, 19 февраля, Тринчер впервые прокомментировала обвинения о плагиате в Инстаграм. В разделе сторис исполнительница рассекретила, что действительно снимала дебютный выпуск шоу «Не ідеальна я» в той же студии, что и Шаманская, однако ее съемки состоялись на несколько месяцев раньше. Так, Шаманская опубликовала очередную программу «Розлючена» два месяца назад, а Анна снималась 15 октября 2023 года.

«Сейчас не будет оправданий, а сухие факты. Вот основной предмет нареканий — это действительно одна и та же студия. Обратите внимание на дату публикации. Я могу привести множество доказательств, что съемка трех первых выпусков состоялась за два месяца до выпуска того же подкаста Алины в этой студии», — написала звезда сцены.

Тринчер ответила на обвинения в плагиате подкаста Шаманской instagram.com/annatrincher_official

Тринчер ответила на обвинения в плагиате подкаста Шаманской instagram.com/annatrincher_official

Тринчер ответила на обвинения в плагиате подкаста Шаманской instagram.com/annatrincher_official

Тринчер ответила на обвинения в плагиате подкаста Шаманской instagram.com/annatrincher_official

Тринчер ответила на обвинения в плагиате подкаста Шаманской instagram.com/annatrincher_official

Тринчер добавила, что вдохновлялась работой нескольких украинских блогеров, в том числе и Алины Шаманской. Однако суть ее проекта кардинально отличается от идеи шоу «Розлючена», поэтому она не видит никакого плагиата со своей стороны.

«Признаюсь: Алина Шаманская ОкейЕва, Формула Волошина, Маша Ефросинина, Рамина и еще множество замечательных украинских креаторов вдохновили меня начать вести свой YouTube. Кардинально разная и суть подкаста, у меня один неизменный эксперт психолог, с которым мы поднимаем разные социальные темы. У Алины формат подкаст-интервью, где в каждом выпуске истории разных героев», — подчеркнула она.

Тринчер ответила на обвинения в плагиате подкаста Шаманской instagram.com/annatrincher_official

Тринчер ответила на обвинения в плагиате подкаста Шаманской instagram.com/annatrincher_official

Также певица отметила, что формат, где двое людей сидят перед микрофоном на фоне неоновой вывески, встречается во многих странах. Тринчер добавила, что начала разработку своего шоу еще год назад. Окончательно концепция была сформирована 2 августа 2023 года в то время, как первый выпуск шоу Шаманской вышел 7 августа.

«Лично были озвучены претензии, что и суть подкастов пересекается. 7 августа вышел первый выпуск у Алины. Проект мы придумали еще год назад с Евтушенко Димой весной. Начали реализацию с уже полностью готовым концептом 2 августа. Шаманская, извини я искренне не хотела доставлять тебе отрицательных эмоций. Я уважаю тебя и твой проект», — обратилась к Алине Анна.

Тринчер ответила на обвинения в плагиате подкаста Шаманской instagram.com/annatrincher_official

Тринчер ответила на обвинения в плагиате подкаста Шаманской instagram.com/annatrincher_official

Тринчер ответила на обвинения в плагиате подкаста Шаманской instagram.com/annatrincher_official

Тринчер ответила на обвинения в плагиате подкаста Шаманской instagram.com/annatrincher_official

Тринчер ответила на обвинения в плагиате подкаста Шаманской instagram.com/annatrincher_official

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