Певица и ее директор якобы «послали» волонтеров и раненого бойца

Украинский блогер Богдан Беспалов в новом видео на своем YouTube-канале обвинил певицу Злату Огневич в лицемерии. Звезда Сети заявил, что артистка пытается «быть хорошей» и демонстрировать свою помощь военным и гражданским, пострадавшим от войны. Однако у него есть сведения, что Огневич неоднократно «морозилась» от военнослужащих, которые просили выступить для них.

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По словам Беспалова, недавно Злата и ее директор «послали» волонтеров, которые попросили во время концерта сделать аукцион и продать картину раненого бойца. Перед выступлением Огневич в Житомире волонтеры написали ее директору и он поддержал их инициативу. Но уже в день мероприятия представители певицы не пропустили их на сцену. Волонтерам позже удалось прорваться к Злате и рассказать об этом инциденте, однако она ответила, что у нее в концерте такое не запланировано. Певица якобы пообещала репост поста о сборе средств для военных госпиталей, но так и не сделала этого.

Спустя несколько часов Злата выпустила официальный комментарий в Инстаграм. По словам знаменитости, за пять минут до начала концерта неизвестные, которые представились волонтерами, прорвались на сцену. Их перевели за кулисы, где они продолжили себя вести агрессивно. Певица якобы заметила конфликтную ситуацию, когда шла на выступление, и предложила компромисс.

«Я предложила компромисс: обменяться контактами, я проверю информацию о реальности волонтерства и после этого договориться о проведении сбора на моей странице, чтобы было продуктивно для них. Представители моей команды дали свои контакты для дальнейшего общения Если кто-то имеет претензии лично ко мне — напишите лично, а не возводите клевету, не разобравшись в ситуации. Я хочу увидеть скрины переписок, доказательства, а не пустые обвинения. Я готова к диалогу и выяснить СУЩНОСТЬ данной ситуации», — подчеркнула она.

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