Как выглядела ведущая во время учебы в Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии

Украинская ведущая Леся Никитюк поделилась редкими фотографиями со студенческих времен. Поводом для обнародования стала встреча звезды Нового канала с ее однокурсницей по имени Виктория.

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После вечера теплых воспоминаний Никитюк в Инстаграм-сторис обнародовала короткое видео, где она демонстрирует на камеру фото со своей группой в осеннем парке. На снимке Леся позировала с распущенными волосами в черной куртке и трехцветном свитере.

Также знаменитость запостила фото из студенческого выпускного альбома и с юмором подписала его «Найди меня». Леся рассекретила, что получила образование в Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии.

Леся Никитюк в студенческие годы / Источник: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк в студенческие годы / Источник: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк в студенческие годы / Источник: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с одногрупницей / Источник: instagram.com/lesia_nikituk

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