Леся Никитюк засветила редкие фото со студенческого альбома
Как выглядела ведущая во время учебы в Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии
Украинская ведущая Леся Никитюк поделилась редкими фотографиями со студенческих времен. Поводом для обнародования стала встреча звезды Нового канала с ее однокурсницей по имени Виктория.
Читай также: Парфенюк и блогерша Симбочка объявили пол первенцаПосле вечера теплых воспоминаний Никитюк в Инстаграм-сторис обнародовала короткое видео, где она демонстрирует на камеру фото со своей группой в осеннем парке. На снимке Леся позировала с распущенными волосами в черной куртке и трехцветном свитере.
Также знаменитость запостила фото из студенческого выпускного альбома и с юмором подписала его «Найди меня». Леся рассекретила, что получила образование в Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии.
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