Сталкер певицы устроился на работу в службу такси

Украинская исполнительница Злата Огневич снова заметила возле ее дома Вадима Лебедя, который ранее неоднократно ее преследовал и угрожал убийством. На своей странице в Инстаграм в разделе сторис звезда сцены разместила видео, где мужчина «караулит» ее в авто службы такси Uklon.

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Когда обидчик Златы увидел, что она его снимает, начал оправдываться, что приехал к ее подъезду «на доставку». «Ты сошла с ума, что ли? Что ты хочешь? Я на доставку приехал, понимаешь? У тебя что, вопрос есть? Я тебя трогаю? Я приехал на доставку, а ты двери открываешь», — сказал сталкер.

В подписи к ролику Огневич обратилась к работодателям Лебедя, заявив, что мужчина создает небезопастную ситуацию для пасажиров такси. «Обращаюсь в службу Uklon публично. Вадим Лебидь. Знакомьтесь, опять объявился преследователь. Номера авто также сняла. У вас работает водитель, который угрожал убийством мне и моей семье. И он возит ваших пассажиров. По-моему, это — небезопасно. Примите надлежащие меры. Такие люди не имеют права работать в такси», — написала Злата.

По словам знаменитості, Вадим преследовал ее с 2019 года. Когда мужчина начал угрожать убийством, она обратилась к мэру Киева и в полицию, однако суд отпустил мужчину.

Злату Огневич преследует сталкер instagram.com/zlata.ognevich

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