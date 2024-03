Украинский режиссер Мстислав Чернов были признан лучшим документалистом года. Уроженцу Харькова вручили премию Гильдии режиссеров США в категории «выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино» за фильм «20 дней в Мариуполе» о первых днях полномасштабного вторжения РФ.

Во время церемонии награждения, которая прошла в ночь на 11 февраля, Чернов в своей речи упомянул об очередном ракетном ударе по его родному городу.

«Сегодня мой родной город атаковали. Семь человек были убиты, среди которых трое детей. Поэтому это печальный день. В то же время я признаю силу кино, стоя здесь и глядя на вас. Потому что когда эти дети, эти люди бегут от бомб в подвалы, они смотрят фильмы», — сказал Мстислав со сцены.

