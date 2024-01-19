Концерты Мадонны в Нью-Йорке начались с опозданием на два часа

Против американской певицы подали коллективный иск за позднее начало ее концертов. Как пишет TMZ со ссылкой на судебные документы, Майкл Феллоуз и Джонатан Хэдден возглавляют обвинение против легендарной поп-звезды и организатора концертов Live Nation. Мужчины требуют, что им возместили большой ущерб после того, как шоу Мадонны, запланированные на 20:30 по восточноевропейскому времени, не начались до 22:30.

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Согласно иску, задержка с запуском представляет собой «бессмысленное использование ложной рекламы, небрежное введение в заблуждение, а также несправедливую и вводящую в заблуждение торговую практику».

Истцы предъявили иск о неуказанном возмещении ущерба и упомянули все три вечера, когда Мадонна опаздывала в Barclays Center 13,14 и 16 декабря. Они говорят, что Мадонна имеет давнюю документированную историю несвоевременного начала выступлений.

Также мужчины, указали стоимость своих билетов на концерт в долларах 155,90 и 292,50 соответственно. По их мнению, это была пустая трата денег, учитывая, насколько опоздала артистки.

Отметим, что это не первый раз, когда на Мадонну подают в суд из-за позднего старта. Ей предъявляли иск еще в 2019 и в 2020 годах.

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