Звездная пара объявила о расставании в июле прошлого года

Одна из самых высокооплачиваемых актрис сериалов, колумбийка София Вергара, прокомментировала расставание со звездой «Человека-паука» Джо Манганьелло спустя пять месяцев после объявления о разводе.

Читай также: Гросу призналась, общается ли с бывшим мужем-россиянином

В интервью испаноязычной газете El País 51-летняя исполнительница роли Глории Дельгадо-Притчетт в «Американской семейке» впервые рассекретила причину разрыва после 10 лет отношениий и 7 лет брака. По словам Софии, ее муж мечтал о детях, однако она не хотела становиться матерью после 45 лет.

Знаменитость добавила, что не против обзавестись внуками. У Вергары от первого брака есть 32-летний сын Маноло, которого она родила в 19-летнем возрасте.

«Мой брак распался, потому что мой муж был моложе (на 4 года — ред.). Он хотел иметь детей, а я не хотела быть старой мамой. Я считаю, что это несправедливо по отношению к ребенку. Я уважаю того, кто это делает, но это больше не для меня. У меня в 19 лет родился сын, которому сейчас 32, и я готова быть бабушкой, а не матерью. Итак, если приходит любовь, она должна прийти со своими детьми. У меня почти менопауза, это естественный ход вещей. Когда мой сын станет папой, пусть он на какое-то время принесет мне ребенка, а потом я верну его ему и продолжу свою жизнь. Это то, что я должна сделать», — поделилась София.

София Вергара и Джо Манганьелло / Источник: Getty Images

Ранее мы писали, что Миша Романова вспомнила, как пыталась связаться с отцом своего сына в начале полномасштабной войны.