Певица рассекретила, поддерживает ли дружеские отношения с экс-бойфрендами

Украинская певица и актриса Алина Гросу ответила на вопрос подписчика о своей личной жизни. Один из пользователей Сети поинтересовался у 28-летней артистки, общается ли она с бывшим.

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Поскольку фан звезды не уточнил, о каком экс-возлюбленном он спрашивает, Алина начала свой ответ с упоминания бывшего мужа, российского бизнесмена Александра Комкова. В Инстаграм-сторис она запостила видеообращения, в котором заявила, что не поддерживает связь с Комковым и не общалась с ним более трех года.

Гросу добавила, что с другими экс-бойфрендами она после расставания сохранила дружеские отношения. Известно, что после развода Алина была несколько лет в отношениях с российским актером Романом Полянским.

«Если вы спрашиваете о моем бывшем муже, то нет, мы вообще не общаемся лет три-четыре. А вообще-то я совершенно не конфликтный человек. Я со всеми всегда прощаюсь очень мило и остаюсь в дружеских отношениях. Поэтому спокойно могу общаться без каких-либо "подводных камешков". Мне это просто дается. Я не люблю наживать себе врагов. Я в хороших отношениях. Спокойно можем поздравлять с праздниками, порой спрашивать "как дела?". Если от меня помощь потребуется, всегда могут обращаться. Я также могу написать им, если что-то. Я довольно дружелюбный человек», — поделилась певица.

Гросу о бывшем муже instagram.com/alina_grosu

Ранее мы писали, что Миша Романова вспомнила, как пыталась связаться с отцом своего сына в начале полномасштабной войны.