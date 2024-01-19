Актер подтвердил отношения с Нарой Баптистой

Французский актер Венсан Кассель официально подтвердил, что после расставания со второй женой Тиной Кунаки начал встречаться с Нарой Баптистой. О романе 57-летней звезды «Черного лебедя» и 28-летней участницы конкурса «Мисс Вселенная Австралия-2020» заговорили в сентябре.

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Спустя четыре месяца после многочисленных фото пары от папарацци Кассель и Баптиста решили совершить первый совместный выход на светское мероприятие. Влюбленные посетили показ бренда Ami в рамках Недели мужской моды в Париже.

Для мероприятия Венсан выбрал белую рубашку, светло-серые брюки и тренч светло-серого оттенка. Возлюбленная кинозвезды пришла на показ в коротком черном платье без рукавов, черных капроновых колготах и черных туфлях на каблуках с ремешками.

Венсан Кассель и Нара Баптиста / Источник: Getty Images

Венсан Кассель и Нара Баптиста / Источник: Getty Images

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