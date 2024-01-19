Звездный именинник показал себя в 1981 году

Голливудский актер и режиссер Кевин Костнер отпраздновал день рождения. В четверг, 18 января, звезде мелодрамы «Телохранитель» и сериала «Йеллоустоун» исполнилось 69 лет. По случаю важной даты Костнер решил поделиться с фанами архивной фотографией из своего дебютного фильма.

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На своей странице в Инстаграм обладатель двух «Оскаров» обнародовал черно-белый кадр со съемочной площадки картины «Дикий пляж» 1981 года. На раритетном кадре в ковбойской шляпе Кевину было 26 лет.

«Отмечаем сегодня еще один год жизни и находим минутку, чтобы почтить память этого ребенка, у которого были большие мечты. Трудно поверить, как далеко мы зашли. Спасибо всем за поздравления с днем рождения. Именно благодаря вашей поддержке я смог осуществлять свою мечту все эти годы», — обратился к поклонникам актер.

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