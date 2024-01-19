Кто будет вести шоу 3 февраля

Стало известно, какие три знаменитости станут ведущими финала Национального отбора Украины на песенный конкурс Евровидения-2024. На официальных страницах «Суспільного: Євробачення» в соцсетях сообщили, что объявлять конкурсантов и общаться с судьями будут певица Юлия Санина, ведущий Тимур Мирошниченко и стендап-комик Василий Байдак.

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«3 февраля в финале Нацотбора звездная тройка ведущих будет работать как на главной сцене, так и отдельными парами в конкретных зонах», — говорится в официальном заявлении.

Также сообщается, что вести бекстейдж и предшоу Нацотбора на Евровидение-2024 будет Анна Тульева.

Отметим, что Байдак впервые примет участие в мероприятии, связанном с Евровидением, в отличии от своих коллег. Так, Мирошниченко является комментатором конкурса с 2005 года, а в прошлом году он был ведущим красной дорожки в Ливерпуле. А Юлия Санина вместе со своей группой The Hardkiss заняла второе место на Нацотборе 2016 года. Также она была членом жюри Нацотбора 2023 года и ведущей Евровидения-2023 в Ливерпуле.

Ранее мы назвали о жеребьевке финала Нацотбора на Евровидение-2024.