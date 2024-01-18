Green Grey поділились особистими переживаннями після втрати близької людини у новому кліпі

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14 січня Green Grey презентували кліп на пісню “Друже”. Прем’єра пісні відбулася у всеукраїнському турі гурту у грудні. Відео вийшло дуже особистим. Воно розповідає, як музиканти проживали втрату свого близького друга і описує всі стадії горювання, які довелося пройти до прийняття.

19 листопада в мережі з’явився новий сингл “Друже” гурту Green Grey. Ця пісня - присвята українському герою і другу гурту - байкеру, якого друзі називали Мессер. Володимир Мессер був президентом першого українського мотоклубу Silver Bullets, а потім очолив українське відділення міжнародного клубу Hells Angels. Коли почалося російське вторгнення він під обстрілами вивозив людей з Київської області, ризикуючи своїм життям. Вова Мессер загинув під Ірпенем від куль окупантів у березні 2022 року, рятуючи цивільних - жінок, дітей, беззбройних людей.

“Друже” - пісня про людину, яка принесла себе в жертву заради інших. В кліпі музиканти показали себе зовсім з іншого боку, що раніше не був притаманний музикантам: нові сенси, інтонації та більш ліричний підхід у виконанні — це результат переживання музикантами спільного болю після загибелі їх близького друга. Його життя - приклад великої любові до ближніх, і гурт бачить своєю місією розказати про його подвиг і тим самим вшанувати всіх українців, що загинули від рук російських загарбників.

“Вова Мессер - відомий байкер, ще з епохи 1990-х. Тоді ми і познайомились на спільній тусовці байкерів та рокерів. А коли почалась війна, ми стали ще ближчими друзями.

“Друже” далося нам нелегко, бо хотілося через музику, текст і відео передати власний внутрішній стан від втрати близької людини, спустошення, яке нас накрило з головою. І реалії такі, що сьогодні ледь не кожен другий українець стикається з подібною трагедією. Тому метою нашого кліпу стала підтримка емоційного стану людей, хто проживає це зараз. Всі переживають втрату по-різному, тому ми показуємо всі стадії її подолання на своєму власному досвіді. Проте, ми будемо раді, якщо наш досвід зможе змотивувати когось, вселивши віру у те, що жити після трагедії можна і треба” — каже Андрій Яценко (DZL), засновник та гітарист гурту “Green Grey”.

Дмитро Муравицький (MRK) про Мессера і про емоції на знімальному майданчику: “Вовка був моїм кентом, є таке сленгове слівце. Ми могли зателефонувати один одному в будь-який час дня та ночі з будь-якого питання. Коли я дізнався, що він загинув, ніби взяли і вийняли частину мене. Я довго не міг зібратися, не приймав, крутив думки, спогади. Рішення написати пісню, присвячену Вові, було ухвалено тоді, коли ми почали поступово приймати реальність. Текст був написаний за 30 хвилин, і тут я хотів би подякувати Фарі, дружині Дизеля, за прекрасний "хук", яким вона поділилася. Коли знімали кліп, нас періодично накривало. Ми хотіли показати стадії переживання нашого болю, тому виходило так, що самі проходили через ці стадії на знімальному майданчику заново по колу. А сам біль все ще всередині. Я так і не видалив номер Вови Мессера зі свого телефону”.

Андрій Франчук, режисер кліпу, розповів про ідею кліпу та про зйомки: “Для того, аби досягти потрібного ефекту, від самого початку ми знали, що поділимо кліп на 3 частини. Кожна частина буде символізувати 3 стадії подолання втрати. А саме:

Неприйняття, депресія та тотальне спустошення; Втеча від себе: спроба вгамувати внутрішнє спустошення якоюсь зовнішньою діяльністю, що не дає результату. Остаточне прийняття втрати, готовність впустити болючі спогади ближче до себе.

Кожна частина цього мініфільму — окрема історія, що стає частиною пазлу і проливає світло на всю картину в цілому. Це історія, яку відчував кожен, хто коли-небудь переживав втрату — це ми й хотіли показати”

“Насправді, зйомки кліпу були морально непростими. На майданчику ми стикнулися із пробудженням внутрішньої туги кожного учасника. Адже для кожного це ще досі незагоєна рана. Проте, хлопцям не прийшлося грати ролі, вони були щирими і не приховували свої почуття”, - каже Андрій.

Цікаві факти про кліп:

В першій частині кліпу, де мова йде про заперечення втрати друзями Вови Мессера, можна побачити дуже старі кадри з його участю — це оцифровані відео моменти, які ексклюзивно були вилучені зі старих касет 90х років. Режисером другого куплету виступив… композитор Франц Шуберт. Надихнувшись його біографією, а саме історією написання легендарної “Незавершеної” симфонії, режисер хотів показати другу стадію апатії після втрати. Незавершені рухи Діззі символізують даремність втечі від прийняття реальності і від своїх почуттів через зацикленість на одній і тій самій дії. Для того, щоб якомога влучніше передати внутрішній стан кожного учасника, кожен виконував свою танцювальну партію під відповідний саунд. Відтак свою імпровізацію Діззі танцював під звуки басу. А Ярослав Кайнар, професійний танцівник, що символізував тінь спогаду, виконував хореографію під вилучену партію басу та ударних, ніколи не чувши оригінальний трек. Вінілова платівка, яка оберталася щоразу в одну і ту саму сторону — не є помилкою або технічним недоліком. Це метафора, що символізує даремність однієї і тієї самої дії, коли ти свідомо заперечуєш свою втрату.

“Дивіться кліп, він вже у вільному доступі в мережі. Ми усвідомлюємо свою причетність до сьогочасних подій, бо і самі є їх частиною. Однак, ми не звикли опускати руки, тому хочемо бути корисними, а можливо для когось навіть і мотиваторами у ці складні моменти життя”, — доповнив засновник гурту Green Grey, Андрій Яценко.