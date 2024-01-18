Букмекеры назвали имя вероятного победителя украинского Нацотбора

Нацотбор Украины на Евровидение-2024: на кого из участников ставят букмекеры instagram.com/suspilne.eurovision

Букмекеры составили прогноз на победителя Национального отбора Украины на Евровидение-2024. За две недели до финала первое место пророчат Alyona Alyona & Jerry Heil и их конкурсной песни Teresa & Maria. Вероятность победы дуэта оценивают в 54%.

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Согласно статистике букмекеров, главными конкурентами Alyona Alyona & Jerry Heil станут Mélovin с треком Dreamer (17%) и Anka с композицией Palala (8%).

Напомним, что финал Нацотбора Украины пройдет в субботу, 3 февраля. В нем примут участие 11 сольных исполнителей и групп.

Прогноз букмекеров на победителя Нацотбора на Евровидение-2024 eurovisionworld.com

Ранее мы назвали о жеребьевке финала Нацотбора на Евровидение-2024.