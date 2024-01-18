Нацотбор Украины на Евровидение-2024: на кого из участников ставят букмекеры
Букмекеры назвали имя вероятного победителя украинского Нацотбора
Букмекеры составили прогноз на победителя Национального отбора Украины на Евровидение-2024. За две недели до финала первое место пророчат Alyona Alyona & Jerry Heil и их конкурсной песни Teresa & Maria. Вероятность победы дуэта оценивают в 54%.
Читай также: BAFTA-2024: обнародован список всех номинантов кинопремииСогласно статистике букмекеров, главными конкурентами Alyona Alyona & Jerry Heil станут Mélovin с треком Dreamer (17%) и Anka с композицией Palala (8%).
Напомним, что финал Нацотбора Украины пройдет в субботу, 3 февраля. В нем примут участие 11 сольных исполнителей и групп.
Ранее мы назвали о жеребьевке финала Нацотбора на Евровидение-2024.