BAFTA-2024: обнародован список всех номинантов кинопремии
Британская академия кино и телевизионных искусств определилясь со списком претендентов на премию BAFTA-2024. В четверг, 18 января, в прямом эфире в Twitter и YouTube были объявлены номинанты 77-й церемонии вручения. Их имена озвучили актеры Наоми Аки и Кингсли Бен-Адир.
Читай также: «Рожала с ковидом»: Варлей заразилась коронавирусом за день до схватокЛидером по количеству номинаций стал фильм «Оппенгеймер», который претендует на победу в 13-ти категориях. А у самого кассового фильма 2023 года «Барби» только пять номинаций. Какую киноленту признают лучшей, станет известно 18 февраля в Королевском фестивальном зале в лондонском Саутбэнк-центре.
Украинская документальная картина «20 дней в Мариуполе» претендует на награды BAFTA-2024 в сразу в двух категориях.
Список всех номинантов премии BAFTA-2024
Лучший фильм
- «Анатомия падения»
- «Оставленные»
- «Убийцы цветочной луны»
- «Оппенгеймер»
- «Бедные-несчастные»
Лучший режиссер
- Эндрю Хэй («Мы все чужие»)
- Жюстин Трие («Анатомия падения»)
- Александр Пэйн («Оставленные»)
- Брэдли Купер («Маэстро»)
- Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
- Джонатан Глейзер («Зона интереса»)
Лучший актер
- Брэдли Купер («Маэстро»)
- Колман Доминго («Растин»)
- Пол Джаматти («Оставленные»)
- Барри Кеоган («Солтбёрн»)
- Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)
- Тео Ю («Прошлые жизни»)
Лучшая актриса
- Фэнтейжа Баррино («Цвет пурпурный»)
- Сандра Хюллер («Анатомия падения»)
- Кэри Маллиган («Маэстро»)
- Вивиан Опара («Улица ржи»)
- Марго Робби («Барби»)
- Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)
Лучший оригинальный сценарий
- «Анатомия падения»
- «Барби»
- «Оставленные»
- «Маэстро»
- «Прошлые жизни»
Лучший адаптированный сценарий
- «Мы все чужие»
- «Американское чтиво»
- «Оппенгеймер»
- «Бедные-несчастные»
- «Зона интереса»
Лучший актер второго плана
- Райан Гослинг («Барби»)
- Роберт Дауни мл. («Оппенгеймер»)
- Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»)
- Пол Мескал («Мы всем чужие»)
- Доминик Сесса («Оставленные»)
- Джейкоб Элорди («Солтберн»)
Лучшая актриса второго плана
- Эмили Блант («Оппенгеймер»)
- Даниэль Брукс («Цвет пурпурный»)
- Розамунд Пайк («Солтберн»)
- Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)
- Клэр Фой («Мы всем чужие»)
- Сандра Хюллер («Зона интересов»)
Лучший фильм на иностранном языке
- «Анатомия падения» — Франция
- «Зона интересов» — Великобритания
- «Прошлые жизни» — США
- «Снежное братство» — Испания
- «20 дней в Мариуполе» — Украина
Лучший анимационный фильм
- «Мальчик и птица»
- «Побег из курятника: Рассвет наггетсов»
- «Человек-паук: Паутина вселенных»
- «Элементарно»
Восходящая звезда
- Фиби Дайневор
- Миа Маккенна-Брюс
- Софи Уайлд
- Айо Эдебири
- Джейкоб Элорди
Лучший кастинг
- «Анатомия падения»
- «Как заниматься сексом»
- «Мы всем чужие»
- «Оставленные»
- «Убийцы цветочной луны»
Лучшая операторская работа
- Хойте ван Хойтема — «Оппенгеймер»
- Лукаш Жаль — «Зона интересов»
- Мэттью Либатик — «Маэстро»
- Родриго Прието — «Убийцы цветочной луны»
- Робби Райан — «Бедные-несчастные»
Лучший монтаж
- «Анатомия падения»
- «Бедные-несчастные»
- «Зона интересов»
- «Оппенгеймер»
- «Убийцы цветочной луны»
Лучший оригинальный саундтрек
- Людвиг Йоранссон — «Оппенгеймер»
- Дэниэл Пембертон — «Человек-паук: Паутина вселенных»
- Робби Робертсон — «Убийцы цветочной луны»
- Энтони Уиллис — «Солтбёрнэ
- Джерскин Фендрикс — «Бедные-несчастные»
Лучшее художественное оформление
- «Барби»
- «Бедные-несчастные»
- «Зона интересов»
- «Оппенгеймер»
- «Убийцы цветочной луны»
Лучший дизайн костюмов
- «Барби»
- «Бедные-несчастные»
- «Наполеон»
- «Оппенгеймер»
- «Убийцы цветочной луны»
Лучший грим и прически
- «Бедные-несчастные»
- «Маэстро»
- «Наполеон»
- «Оппенгеймер»
- «Убийцы цветочной луны»
Лучший звук
- «Зона интересов»
- «Маэстро»
- «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть I»
- «Оппенгеймер»
- «Феррари»
Лучшие визуальные эффекты
- «Бедные-несчастные»
- «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть I»
- «Наполеон»
- «Создатель»
- «Стражи Галактики. Часть 3»
Лучший документальный фильм
- «Американская симфония»
- «За утопией»
- «Неизменный: Майкл Дж. Фокс»
- «20 дней в Мариуполе»
- «Wham!»