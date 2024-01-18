Британская академия кино и телевизионных искусств определилясь со списком претендентов на премию BAFTA-2024. В четверг, 18 января, в прямом эфире в Twitter и YouTube были объявлены номинанты 77-й церемонии вручения. Их имена озвучили актеры Наоми Аки и Кингсли Бен-Адир.

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Лидером по количеству номинаций стал фильм «Оппенгеймер», который претендует на победу в 13-ти категориях. А у самого кассового фильма 2023 года «Барби» только пять номинаций. Какую киноленту признают лучшей, станет известно 18 февраля в Королевском фестивальном зале в лондонском Саутбэнк-центре.

Украинская документальная картина «20 дней в Мариуполе» претендует на награды BAFTA-2024 в сразу в двух категориях.

Список всех номинантов премии BAFTA-2024

Лучший фильм

  • «Анатомия падения»
  • «Оставленные»
  • «Убийцы цветочной луны»
  • «Оппенгеймер»
  • «Бедные-несчастные»

Лучший режиссер

  • Эндрю Хэй («Мы все чужие»)
  • Жюстин Трие («Анатомия падения»)
  • Александр Пэйн («Оставленные»)
  • Брэдли Купер («Маэстро»)
  • Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
  • Джонатан Глейзер («Зона интереса»)

Лучший актер

  • Брэдли Купер («Маэстро»)
  • Колман Доминго («Растин»)
  • Пол Джаматти («Оставленные»)
  • Барри Кеоган («Солтбёрн»)
  • Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)
  • Тео Ю («Прошлые жизни»)

Лучшая актриса

  • Фэнтейжа Баррино («Цвет пурпурный»)
  • Сандра Хюллер («Анатомия падения»)
  • Кэри Маллиган («Маэстро»)
  • Вивиан Опара («Улица ржи»)
  • Марго Робби («Барби»)
  • Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)

Лучший оригинальный сценарий

  • «Анатомия падения»
  • «Барби»
  • «Оставленные»
  • «Маэстро»
  • «Прошлые жизни»

Лучший адаптированный сценарий

  • «Мы все чужие»
  • «Американское чтиво»
  • «Оппенгеймер»
  • «Бедные-несчастные»
  • «Зона интереса»

Лучший актер второго плана

  • Райан Гослинг («Барби»)
  • Роберт Дауни мл. («Оппенгеймер»)
  • Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»)
  • Пол Мескал («Мы всем чужие»)
  • Доминик Сесса («Оставленные»)
  • Джейкоб Элорди («Солтберн»)

Лучшая актриса второго плана

  • Эмили Блант («Оппенгеймер»)
  • Даниэль Брукс («Цвет пурпурный»)
  • Розамунд Пайк («Солтберн»)
  • Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)
  • Клэр Фой («Мы всем чужие»)
  • Сандра Хюллер («Зона интересов»)

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Анатомия падения» — Франция
  • «Зона интересов» — Великобритания
  • «Прошлые жизни» — США
  • «Снежное братство» — Испания
  • «20 дней в Мариуполе» — Украина

Лучший анимационный фильм

  • «Мальчик и птица»
  • «Побег из курятника: Рассвет наггетсов»
  • «Человек-паук: Паутина вселенных»
  • «Элементарно»

Восходящая звезда

  • Фиби Дайневор
  • Миа Маккенна-Брюс
  • Софи Уайлд
  • Айо Эдебири
  • Джейкоб Элорди

Лучший кастинг

  • «Анатомия падения»
  • «Как заниматься сексом»
  • «Мы всем чужие»
  • «Оставленные»
  • «Убийцы цветочной луны»

Лучшая операторская работа

  • Хойте ван Хойтема — «Оппенгеймер»
  • Лукаш Жаль — «Зона интересов»
  • Мэттью Либатик — «Маэстро»
  • Родриго Прието — «Убийцы цветочной луны»
  • Робби Райан — «Бедные-несчастные»

Лучший монтаж

  • «Анатомия падения»
  • «Бедные-несчастные»
  • «Зона интересов»
  • «Оппенгеймер»
  • «Убийцы цветочной луны»

Лучший оригинальный саундтрек

  • Людвиг Йоранссон — «Оппенгеймер»
  • Дэниэл Пембертон — «Человек-паук: Паутина вселенных»
  • Робби Робертсон — «Убийцы цветочной луны»
  • Энтони Уиллис — «Солтбёрнэ
  • Джерскин Фендрикс — «Бедные-несчастные»

Лучшее художественное оформление

  • «Барби»
  • «Бедные-несчастные»
  • «Зона интересов»
  •  «Оппенгеймер»
  • «Убийцы цветочной луны»

Лучший дизайн костюмов

  • «Барби»
  •  «Бедные-несчастные»
  •  «Наполеон»
  •  «Оппенгеймер»
  •  «Убийцы цветочной луны»

Лучший грим и прически

  • «Бедные-несчастные»
  • «Маэстро»
  • «Наполеон»
  • «Оппенгеймер»
  • «Убийцы цветочной луны»

Лучший звук

  • «Зона интересов»
  • «Маэстро»
  • «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть I»
  • «Оппенгеймер»
  • «Феррари»

Лучшие визуальные эффекты

  • «Бедные-несчастные»
  • «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть I»
  • «Наполеон»
  • «Создатель»
  • «Стражи Галактики. Часть 3»

Лучший документальный фильм

  • «Американская симфония»
  • «За утопией»
  • «Неизменный: Майкл Дж. Фокс»
  • «20 дней в Мариуполе»
  • «Wham!»

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