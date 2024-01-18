Какие фильмы претендируют на звание лучшего

Британская академия кино и телевизионных искусств определилясь со списком претендентов на премию BAFTA-2024. В четверг, 18 января, в прямом эфире в Twitter и YouTube были объявлены номинанты 77-й церемонии вручения. Их имена озвучили актеры Наоми Аки и Кингсли Бен-Адир.

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Лидером по количеству номинаций стал фильм «Оппенгеймер», который претендует на победу в 13-ти категориях. А у самого кассового фильма 2023 года «Барби» только пять номинаций. Какую киноленту признают лучшей, станет известно 18 февраля в Королевском фестивальном зале в лондонском Саутбэнк-центре.

Украинская документальная картина «20 дней в Мариуполе» претендует на награды BAFTA-2024 в сразу в двух категориях.

Список всех номинантов премии BAFTA-2024

Лучший фильм

«Анатомия падения»

«Оставленные»

«Убийцы цветочной луны»

«Оппенгеймер»

«Бедные-несчастные»

Лучший режиссер

Эндрю Хэй («Мы все чужие»)

Жюстин Трие («Анатомия падения»)

Александр Пэйн («Оставленные»)

Брэдли Купер («Маэстро»)

Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)

Джонатан Глейзер («Зона интереса»)

Лучший актер

Брэдли Купер («Маэстро»)

Колман Доминго («Растин»)

Пол Джаматти («Оставленные»)

Барри Кеоган («Солтбёрн»)

Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)

Тео Ю («Прошлые жизни»)

Лучшая актриса

Фэнтейжа Баррино («Цвет пурпурный»)

Сандра Хюллер («Анатомия падения»)

Кэри Маллиган («Маэстро»)

Вивиан Опара («Улица ржи»)

Марго Робби («Барби»)

Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)

Лучший оригинальный сценарий

«Анатомия падения»

«Барби»

«Оставленные»

«Маэстро»

«Прошлые жизни»

Лучший адаптированный сценарий

«Мы все чужие»

«Американское чтиво»

«Оппенгеймер»

«Бедные-несчастные»

«Зона интереса»

Лучший актер второго плана

Райан Гослинг («Барби»)

Роберт Дауни мл. («Оппенгеймер»)

Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»)

Пол Мескал («Мы всем чужие»)

Доминик Сесса («Оставленные»)

Джейкоб Элорди («Солтберн»)

Лучшая актриса второго плана

Эмили Блант («Оппенгеймер»)

Даниэль Брукс («Цвет пурпурный»)

Розамунд Пайк («Солтберн»)

Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)

Клэр Фой («Мы всем чужие»)

Сандра Хюллер («Зона интересов»)

Лучший фильм на иностранном языке

«Анатомия падения» — Франция

«Зона интересов» — Великобритания

«Прошлые жизни» — США

«Снежное братство» — Испания

«20 дней в Мариуполе» — Украина

Лучший анимационный фильм

«Мальчик и птица»

«Побег из курятника: Рассвет наггетсов»

«Человек-паук: Паутина вселенных»

«Элементарно»

Восходящая звезда

Фиби Дайневор

Миа Маккенна-Брюс

Софи Уайлд

Айо Эдебири

Джейкоб Элорди

Лучший кастинг

«Анатомия падения»

«Как заниматься сексом»

«Мы всем чужие»

«Оставленные»

«Убийцы цветочной луны»

Лучшая операторская работа

Хойте ван Хойтема — «Оппенгеймер»

Лукаш Жаль — «Зона интересов»

Мэттью Либатик — «Маэстро»

Родриго Прието — «Убийцы цветочной луны»

Робби Райан — «Бедные-несчастные»

Лучший монтаж

«Анатомия падения»

«Бедные-несчастные»

«Зона интересов»

«Оппенгеймер»

«Убийцы цветочной луны»

Лучший оригинальный саундтрек

Людвиг Йоранссон — «Оппенгеймер»

Дэниэл Пембертон — «Человек-паук: Паутина вселенных»

Робби Робертсон — «Убийцы цветочной луны»

Энтони Уиллис — «Солтбёрнэ

Джерскин Фендрикс — «Бедные-несчастные»

Лучшее художественное оформление

«Барби»

«Бедные-несчастные»

«Зона интересов»

«Оппенгеймер»

«Убийцы цветочной луны»

Лучший дизайн костюмов

«Барби»

«Бедные-несчастные»

«Наполеон»

«Оппенгеймер»

«Убийцы цветочной луны»

Лучший грим и прически

«Бедные-несчастные»

«Маэстро»

«Наполеон»

«Оппенгеймер»

«Убийцы цветочной луны»

Лучший звук

«Зона интересов»

«Маэстро»

«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть I»

«Оппенгеймер»

«Феррари»

Лучшие визуальные эффекты

«Бедные-несчастные»

«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть I»

«Наполеон»

«Создатель»

«Стражи Галактики. Часть 3»

Лучший документальный фильм