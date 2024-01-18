Первый выпуск программы вышел еще в 1999 году

Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк сообщил, что 17 января его самое рейтинговое шоу «Караоке на майдане» отмечает 25-летие. Развлекательный проект впервые появился на экранах еще в 1999 году.

Читай также: Звезда «Траснформеров» Джош Дюамель объявил о рождении второго ребенка

По случаю юбилея Кондратюку вручили праздничной торт. На своей странице в Инстаграм он обнародовал фото десерта, где он изображен в синем пальто, зеленом свитере и черных брюках с микрофоном в реке. Рядом с фигуркой ведущего можно заметь две шляпы черного и красного цвета, в которые участники собирали деньги.

«"Караоке на майдане" — 25 лет! Капец! Это было в другой жизни… Всех, кто был с нами — поздравляю! Кто не был — листайте дальше: вам не понять эту дату!», — подписал фото Игорь.

Напомним, что легендарная программа в последний раз вышла в эфир 20 января 2019 года после празднования 20-летия. В разные годы шоу показывали на телеканалалах «Интер», «1+1» и «СТБ».

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон не сможет выполнять королевские обязанности до Пасхи.