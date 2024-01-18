У знаменитого актера возникли проблемы с законом из-за швейцарских часов

Голливудский актер, бывший бодибилдер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер на три часа был задержан в аэропорту Мюнхена, пишет Page Six.

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В среду, 17 января, 76-летнюю кинозвезду был остановили на таможне за то, что он путешествовал со своими часами, которые он планировал на днях выставилть на аукцион в благотворительной организации в Китцбюэле, Австрия.

Мюнхенская таможня Томас Майстер возбудила уголовное налоговое разбирательство, поскольку Арнольд не зарегистрировал часы, которые оказались импортными. Сообщается, что аксессуар принадлежит швейцарскому бренду Audemars Piguet и стоит более 21 000 долларов.

Источник из окружения Шварценеггера заявил, что актера «никогда не просили заполнить форму декларации, и он честно отвечал на каждый вопрос таможенников». «Он сотрудничал на каждом этапе, даже несмотря на то, что это была некомпетентная вымогательство, полная комедия ошибок, из которой получился бы очень забавный фильм о полицейских», — добавляет инсайдер.

Исполнитель роли Терминатора согласился оплатить потенциальные налоги за часы — хотя это его личная собственность — но у офицеров были проблемы с использованием автомата для кредитных карт в течение часа. Затем Шварценеггера отвезли в банк, чтобы он снял деньги в банкомате, но, по словам источника, необходимая сумма превысила лимит, и банк уже был закрыт. «Когда он вернулся, новый офицер принес новый работающий автомат для кредитных карт», — добавляет инсайдер.

Отмечается, что Шварценеггер первоначально отнесся к допросу довольно спокойно, но затем время и процедура начали действовать ему на нервы. После оплаты штрафа знаменитость отпустили.

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