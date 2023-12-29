Екатерина Бужинская обратилась к соотечественникам возвышенными строками.

После сегодняшнего (29 декабря) массированного обстрела ракетами и дронами городов Украины, повлекшего смерти, увечья и разруху, народная артистка Украины Екатерина Бужинская представила пост поддержки.

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44-летняя исполнительница выложила свою фотографию с серьезным выражением лица и тремя сине-желтыми флагами в верхнем левом углу.

"Мы свободны, мы сильны, мы вместе. Обнимаю тех, кому это сейчас очень нужно. Сердцем с вами", – подписала снимок его авторша, добавив хештеги "украинанесокрушимая", "russiateroriststate", "helpukraine", " stopwarinukraine".

"Все правильно написала, маленькая принцесса", – говорится в одном из отзывов на пост, который также понравился Павлу Зиброву.

Источник: instagram buzhynska

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Ранее мы писали, что украинцам удалось сбить 27 ударных БпЛА, а также 87 крылатых ракет, выпущенных Россией.