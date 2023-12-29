Звезды Терминатора и телесериала Такси снялись вместе после бродвейского шоу.

Арнольд Шварценеггер и Дэнни Де Вито, которые 35 лет назад (1988) предстали вместе в фильме "Близнецы/Twins", до сих пор поддерживают дружеские отношения. Об этом свидетельствует общая фотография актеров, которой поделился младший из них.

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Бывший губернатор Калифорнии выложил в инстаграме фотографию, для которой позировал с Дэнни и его дочерью Люси.

"Мой брат! Было фантастически видеть Дэнни на Бродвее в "Мне это нужно". Он, Люси и все участники развлекали публику! Я не могу дождаться, чтобы снова работать вместе", – подписал снимок Арнольд.

Источник: instagram schwarzenegger

Публика засыпала раздел комментариев упоминаниями о "Близнецах", в которых Арнольд и Дэнни сыграли соответственно Джулиуса и Винсента – братьев, совершенно непохожих друг на друга, и попавших в общих приключениях.

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