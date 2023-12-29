Как артист выглядел в начале карьеры

Известный украинский исполнитель Виталий Козловский, который сейчас служит в ВСУ, празднует важную дату. На своей странице в Инстаграм артист сообщил, что 29 декабря исполняется 20 лет его музыкальной карьере.

Читай также: На брата Майкла Джексона подали в суд за изнасилование 35 лет назад

По случаю юбилея Козловский решил обнародовать архивные фото и видео. В подборке можно увидеть кадры со съемок «Песни года» и различных концертов, селфи на фоне дисков и снимки с шоу-балетом. Также Виталий показал, себя с длинными волосами и в образе блондина.

В описании к публикации певец отметил, что россияне испортили его творческий праздник массовым обстрелом дронами и ракетами и попросил всех фанатов его песен задонатить на помощь защитникам Украины.

«Ровно 20! лет назад начался мой музыкальный путь. И именно музыка занимала главную роль в моей жизни! Сегодня я делаю совсем не то что мне нравится. Я никогда этого не хотел и никогда не мог подумать, что все так обернется… Не только для меня, а для нас всех. Сейчас мои реалии — не творчество. А терпение, борьба и помощь. Спасибо судьбе за всех и за все. Верю в лучшее! Родные Люди, держимся! Сегодня уродливые гнидные враги обстреляли Киев, Днепр, Запорожье, Одессу, Львов… Соболезнования всем пострадавшим. Все поздравления для меня сегодня конвертирую в помощь для собратьев», — обратился Виталий к поклонникам.

Ранее мы писали о лучших новогодних открытках монарших особ за всю историю.