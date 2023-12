Первые подробности судебного иска

Американскому певцу и старшему брату Майкла Джексона Джермейну Джексону предъявили обвинение в сексуальном насилии над женщиной по имени Рита Батлер Барретт в Лос-Анджелесе в 1988 году. Как сообщает Page Six, гражданский иск о побоях, сексуальном насилии и халатности был подан Ритой в среду, 27 декабря. Батлер Барретт также подает в суд на на музыкальные компании Jermaine L. Jackson Music Productions, Inc и Work Records, Inc.

Читай также: Голливудский режиссер Майкл Манн признался, что его семья родом из Житомирской области

Женщина утверждает, что познакомилась с Джексоном, когда работала с ним по контракту. Также у них были «тесные связи» через основателя Motown Records Берри Горди. Джексон якобы «насильно ворвался» в дом Риты в Лос-Анджелесе после того, как прибыл без предупреждения примерно весной 1988 года. Согласно заявлению Батлер Барретт, мужчина применил к ней сексуальное насилие. Она написала, что во время предполагаемого нападения она «молилась Богу о помощи», поскольку «боялась за свою жизнь».

Когда Джексон якобы «насытился», он покинул ее дом. На следующий день Рита сообщила о нападении Горди, но он «скрыл» действия артиста. Батлер Барретт считает, что предполагаемое бездействие Горди позволило ему, Джексону и другим участникам деловых отношений продолжать получать прибыль от работы с Джексоном в течение многих последующих лет. Она отмечает, что в июне того же года лейбл Motown Records был «продан с большой прибылью».

В своем заявлении Барретт утверждает, что Джексон «активно участвовал в заговоре с целью сокрытия или предотвращения раскрытия информации, касающейся насилия», который якобы «состоял из согласованных усилий по сокрытию доказательств, касающихся сексуального насилия, которые побуждали людей хранить молчание» или предотвращения обнародования или раскрытия информации, касающейся сексуального насилия». По словам Барретт, предполагаемое сокрытие лишило ее «возможности смягчить ущерб, получить терапевтическую поддержку и раскрыть травму другим».

Она утверждает, что «была вынуждена страдать в тишине и стыде на протяжении десятилетий», добавляя, что «продолжает страдать от сильного эмоционального стресса». Помимо эмоционального стресса, женщина якобы испытала физическую боль, эмоциональную боль, страх, тревогу, унижение и смущение, а также ущерб (как экономический, так и неэкономический) и «постоянную инвалидность». По ее мнению, эти травмы являются «существенными, продолжающимися и постоянными», и требует суда присяжных.

Ранее мы писали о лучших новогодних открытках монарших особ за всю историю.