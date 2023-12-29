Режиссер «Феррари» рассказал, в каком украинском городе ранее жили его предки

Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер еврейского происхождения Майкл Манн призналася, что у него есть украинские корни. В интервью изданию The Village четырехкратный номинант на премию «Оскар» рассекретил, что его предки ранее жили в Житомирской области.

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По словам 80-летнего кинодеятеля, его родственники родом из города Овруч. В XX столетии дедушка Манна эмигрировал в США. Также Майкл недавно узнал, что еще две родственницы переехали в Аргентину вместе с предками бразильско-аргентинского режиссера Гектора Бабенко.

«Вся моя семья происходит из города Овруч. Когда мой дедушка покинул [Украину] и отправился в США, две его сестры эмигрировали в Аргентину вместе с дедушкой и бабушкой Гектора Бабенко. Я не знал об этом, пока не познакомился с ним, он поведал мне эту историю. Итак, что-то есть такое в Украине, что способствует рождению режиссеров», — отметил он.

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