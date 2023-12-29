Певица призналась, какие у нее на самом деле отношения с Салемом

Украинская исполнительница Lida Lee, настоящее имя которой Лидия Скорубская, отреагировала на слухи в Сети, что она тайно встречается с ведущий, актером и бойцом ВСУ Даниэлем Салемом.

Читай также: «Девушка Бонда» Ева Грин напомнила миру о войне в Украине, снявшись в платке UNITED24 и OLIZ

Артистка рассекретила, есть ли у нее роман со звездой сериала «Доктор Вера» в новом выпуске программы «Ранок у великому місті». По словам Лидии, у нее с Салемом «крутые» отношения, но это не любовь.

«Мы невероятно круто с ним общаемся. Слухи — это всегда интересно, но нет. Романа нет», — заявила Lida Lee.

Напомним, что несколько месяцев назад певица призналась, что рассталась с бойфрендом, с которым была около пяти лет. А Даниэль в начале лета объявил о разводе с женой Марией после 17 лет отношений.

Ранее мы писали о лучших новогодних открытках монарших особ за всю историю.