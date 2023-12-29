«Девушка Бонда» Ева Грин напомнила миру о войне в Украине, снявшись в платке UNITED24 и OLIZ
Актриса позировала в изделии, посвященном херсонской художнице Полине Райко
Французская актриса Ева Грин присоединилась к мировым знаменитостям, которые поддержали благотворительную коллекцию платформы UNITED24 и бренда OLIZ «Похищенное искусство».
Читай также: Олег Скрипка похвастался сыновьями-красавцами на редких фотоИсполнительница роли Веспер Линд в двадцатом фильме Бондианы «Казино „Рояль“» снялась в аксессуаре, посвященном художнице из Херсонской области Полине Райко.
На страницах OLIZ и UNITED24 в Инстаграм появился снимок, где Ева позирует с синем платком на шее с изображением фрагмента росписи дома-музея Райко в Олешках.
«Ева, спасибо, что помогаешь нам рассказывать миру правду и напоминать о преступлениях России!», — говорится в публикациях.
Напомним, что уникальный дом художницы был разрушен из-за подрыва россиянами Каховской ГЕС 6 июня 2023 года.
Ранее мы писали о лучших новогодних открытках монарших особ за всю историю.