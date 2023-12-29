Актриса позировала в изделии, посвященном херсонской художнице Полине Райко

Французская актриса Ева Грин присоединилась к мировым знаменитостям, которые поддержали благотворительную коллекцию платформы UNITED24 и бренда OLIZ «Похищенное искусство».

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Исполнительница роли Веспер Линд в двадцатом фильме Бондианы «Казино „Рояль“» снялась в аксессуаре, посвященном художнице из Херсонской области Полине Райко.

На страницах OLIZ и UNITED24 в Инстаграм появился снимок, где Ева позирует с синем платком на шее с изображением фрагмента росписи дома-музея Райко в Олешках.

«Ева, спасибо, что помогаешь нам рассказывать миру правду и напоминать о преступлениях России!», — говорится в публикациях.

Напомним, что уникальный дом художницы был разрушен из-за подрыва россиянами Каховской ГЕС 6 июня 2023 года.

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