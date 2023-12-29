Жена Бена Аффлека поделилась несколькими теплыми снимками в белой майке на тонких шлейках.

Джей Ло обновила свой инстаграм вечерними кадрами. Артистка показала свои лицо и бюст, снявшись на балконе.

Для трех снимков 54-летняя деятельница позировала в приталенной белой майке на тонких шлейках. Она стояла с поднятыми руками с изящной цепочкой и кулоном на шее, а также массивными серьгами.

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В подписи публичная персона оставила лишь ссылку на частную учетку с двумя читателями, одним из которых является она сама.

Источник: instagram jlo

Источник: instagram jlo

Источник: instagram jlo

Тем временем в комментариях написали, что жена Бена Аффлека напоминает другую голливудскую знаменитость, а также не поскупились на комплименты:

"На этих фотографиях она похожа на Холли Берри. Очень привлекательная".

"Я думала, это она и есть".

"Вы – очень красивая женщина".

"Госпожа Сияние".

"Она удивительна".

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Ранее мы писали, что Тина Кароль сделала своим фанам вечер более приятным, выставив фэшн-снимки в безразмерном костюме.