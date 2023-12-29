Дженнифер Лопес показала подмышки и напомнила публике Холли Берри
Джей Ло обновила свой инстаграм вечерними кадрами. Артистка показала свои лицо и бюст, снявшись на балконе.
Для трех снимков 54-летняя деятельница позировала в приталенной белой майке на тонких шлейках. Она стояла с поднятыми руками с изящной цепочкой и кулоном на шее, а также массивными серьгами.
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В подписи публичная персона оставила лишь ссылку на частную учетку с двумя читателями, одним из которых является она сама.
Тем временем в комментариях написали, что жена Бена Аффлека напоминает другую голливудскую знаменитость, а также не поскупились на комплименты:
- "На этих фотографиях она похожа на Холли Берри. Очень привлекательная".
- "Я думала, это она и есть".
- "Вы – очень красивая женщина".
- "Госпожа Сияние".
- "Она удивительна".
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Ранее мы писали, что Тина Кароль сделала своим фанам вечер более приятным, выставив фэшн-снимки в безразмерном костюме.