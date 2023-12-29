Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун запостила пляжные фото в цветочном бикини
Актриса похвасталась тропическим отдыхом
Британская актриса Милли Бобби Браун выглядела сногшибательно на новых фото с отпуска в тропиках. На своей странице в Инстаграм 19-летняя исполнительница главных ролей в дилогии «Энола Холмс» и сериале «Очень странные дела» похвасталась пляжным загаром.
Читай также: До и после: Ефросинина показала, как макияж меняет ее внешностьБраун продемонстрировала подтянутую фигуру в кокетливом бикини с цветочным принтому и серебряной цепочке на животе. Сначала она сделала селфи в купальнике и без макияжа, а затем снялась в полный рост на песке на фоне зелени.
«Санта, скажи мне», — подписала она подборку.
Под постом Милли Бобби, который уже собрал около 4,5 миллионов лайков, жених актрисы Джейк Бон Джови в комментарии назвал ее «Ангелом».
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