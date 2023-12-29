Актриса похвасталась тропическим отдыхом

Британская актриса Милли Бобби Браун выглядела сногшибательно на новых фото с отпуска в тропиках. На своей странице в Инстаграм 19-летняя исполнительница главных ролей в дилогии «Энола Холмс» и сериале «Очень странные дела» похвасталась пляжным загаром.

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Браун продемонстрировала подтянутую фигуру в кокетливом бикини с цветочным принтому и серебряной цепочке на животе. Сначала она сделала селфи в купальнике и без макияжа, а затем снялась в полный рост на песке на фоне зелени.

«Санта, скажи мне», — подписала она подборку.

Под постом Милли Бобби, который уже собрал около 4,5 миллионов лайков, жених актрисы Джейк Бон Джови в комментарии назвал ее «Ангелом».

Милли Бобби Браун в купальнике instagram.com/milliebobbybrown

Милли Бобби Браун в бикини instagram.com/milliebobbybrown

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