Ведущая запостила коллаж из двух фото

Украинская ведущая, актриса, блогерша и общественный деятель Маша Ефросинина показала, как меняется ее внешность с помощью макияжа. На своей странице в Инстаграм 44-летняя знаменитость обнародовала коллаж из двух фото для сравнения.

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На первом снимке Маша позировала в черной теплой кофте без капли косметики на лице. А на втором кадре телезвезда в этом же наряде продемонстрировала изменения после нанесение на лицо макияжа.

Ефросинина появилась перед камерой с румянами на щеках, помадой персикового оттенка на губах, с черной подводкой на глазах и коричневых тенях на веках. «Make up / No make up», — лаконично подписала новую публикацию ведущая.

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