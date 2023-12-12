Netflix объявил дату премьеры новых серий популярного сериала «Бриджертоны», созданного по мотивам серии романов Джулии Куинн.  Стриминговый сервис решил разделить третий сезон на две части по четыре серии.

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Первые эпизоды выйдут выйдет 16 мая 2024 года, а вторую часть можно будет посмотреть с 13 июня. Кроме того, Netflix выпустил тизер престоящего продолжения «Бриджертонов». «Дорогой читатель, вы думали, что меня заставили замолчать, но вы ошибались», — говорит в коротком ролике Джули Эндрюс, озвучивающая леди Уистлдаун.

Напомним, что третий сезон сериала буде посвящен роману между Пенелопой Фезерингтон (Никола Кофлан) и Колином Бриджертоном (Люк Ньютон).

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