Netflix рассекретил когда выйдет продолжение популярного сериала

Netflix объявил дату премьеры новых серий популярного сериала «Бриджертоны», созданного по мотивам серии романов Джулии Куинн. Стриминговый сервис решил разделить третий сезон на две части по четыре серии.

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Первые эпизоды выйдут выйдет 16 мая 2024 года, а вторую часть можно будет посмотреть с 13 июня. Кроме того, Netflix выпустил тизер престоящего продолжения «Бриджертонов». «Дорогой читатель, вы думали, что меня заставили замолчать, но вы ошибались», — говорит в коротком ролике Джули Эндрюс, озвучивающая леди Уистлдаун.

Напомним, что третий сезон сериала буде посвящен роману между Пенелопой Фезерингтон (Никола Кофлан) и Колином Бриджертоном (Люк Ньютон).

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