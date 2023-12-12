Звезду «Друзей» нашли мертвым в его доме в конце октября

Дженнифер Энистон призналась, что ей написал Мэттью Перри за несколько часов до смерти Getty Images

Голливудская актриса Дженнифер Энистон спустя полтора месяца после трагической смерти Мэттью Перри рассекретила, что писала коллеге по сериалу «Друзей» утром в день, когда его не стало. 28 октября 54-летний исполнитель роли Чендлера Бина утонул в гидромассажной ванне в своем доме в Лос-Анжелесе.

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В интервью Variety Энистон рассказала, что в последние дни жизни Мэтью был очень счастлив. В текстовых сообщениях Перри делился с Дженнифер своими маленькими победами на пути к здоровой жизни, в частности, он бросил курить. Актриса уверена, что у него не было психологических проблем, которые привели бы к гибели.

«Он был счастлив. Он был здоров. Он бросил курить. Он набирал форму. Он был счастлив — это все, что я знаю. Я буквально переписывалась с ним тем утром, забавный Мэтти. Ему не было больно. Он не боролся. Он был счастлив. Я хочу, чтобы люди знали, что он действительно был здоров и поправлялся. Он был в погоне. Он так много работал. Ему действительно пришлось нелегко. Я очень скучаю по нему. Все мы скучаем. Боже, он нас очень сильно смешил», — поделилась воспоминаниями Энистон.

Дженнифер Энистон и Мэттью Перри / Источник: Getty Images

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