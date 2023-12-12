Дженнифер Энистон призналась, что ей написал Мэттью Перри за несколько часов до смерти
Звезду «Друзей» нашли мертвым в его доме в конце октября
Голливудская актриса Дженнифер Энистон спустя полтора месяца после трагической смерти Мэттью Перри рассекретила, что писала коллеге по сериалу «Друзей» утром в день, когда его не стало. 28 октября 54-летний исполнитель роли Чендлера Бина утонул в гидромассажной ванне в своем доме в Лос-Анжелесе.
Читай также: Рэперша Карди Би ушла от мужа после 6 лет бракаВ интервью Variety Энистон рассказала, что в последние дни жизни Мэтью был очень счастлив. В текстовых сообщениях Перри делился с Дженнифер своими маленькими победами на пути к здоровой жизни, в частности, он бросил курить. Актриса уверена, что у него не было психологических проблем, которые привели бы к гибели.
«Он был счастлив. Он был здоров. Он бросил курить. Он набирал форму. Он был счастлив — это все, что я знаю. Я буквально переписывалась с ним тем утром, забавный Мэтти. Ему не было больно. Он не боролся. Он был счастлив. Я хочу, чтобы люди знали, что он действительно был здоров и поправлялся. Он был в погоне. Он так много работал. Ему действительно пришлось нелегко. Я очень скучаю по нему. Все мы скучаем. Боже, он нас очень сильно смешил», — поделилась воспоминаниями Энистон.
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