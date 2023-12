Кого из звезд кино и музыки чаще всего гуглили за последние 12 месяцев

Создатели крупнейшей в мире поисковой системы Google подвели итоги 2023 года. Интернет-сервис обнародовал список самых популярных поисковых запросов за последние 12 месяцев. В частности, стало известно, о каких актерах и певцах чаще всего искали информацию пользователи Сети.

Так, ТОП-10 самых популярных звезд кино возглавил исполнитель роли Клинта Бартона (Соколиного глаза) в «Мстителях» Джереми Реннер. 1 января актер попал в аварию со снегоочистителем, в результате чего получил серьезные травмы и перенес несколько операций. Новости об ДТП и чудесном выздоровлении принесли актеру лидирующую позицию в списке.

Джереми Реннер / Источник: Getty Images

На втором месте оказалась Дженна Ортега, благодаря главной роли в сериале Netflix «Уэнздей» и появлению в шестой части «Крика».

Дженна Ортега / Источник: Getty Images

А третью строчку в списке занял. Интерес к японскому актеру возрос после его ареста. Энносукэ и его родители были найдены без сознания 18 мая в их доме. Энносукэ выжил, но его мама и отец умерли. У всех троих была обнаружена передозировка снотворным. 27 июня Энносукэ был арестован по обвинению в содействии самоубийству путем снабжения своей матери снотворным по рецепту и накрытия ее головы полиэтиленовым пакетом. 18 июля его снова арестовали по отдельному обвинению в том, что он сделал то же самое в отношении своего отца.

Ичикава Энносукэ IV / Источник: Getty Images

ТОП-10 самых популярных актеров 2023 года по поисковым запросам в Google

1. Джереми Реннер (США)

2. Дженна Ортега (США)

3. Итикава Энносукэ IV (Япония)

4. Дэнни Мастерсон (США)

5. Педро Паскаль (США)

6. Джейми Фокс (США)

7. Брендан Фрейзер (США)

8. Рассел Брэнд (США)

9. Киара Адвани (Индия)

10. Мэтт Райф (США)

На первом месте в рейтинге музыкантов оказалась колумбийская певица Шакира, которая стала популярнее благодаря хитам об изменах ее бывшего гражданского мужа, испанского футболиста Жерара Пике.

Шакира / Источник: Getty Images

Вторая строчка списка досталась кантри-исполнителю Джейсону Алдину. В июле он нарвался на критику после выпуска клипа на песню Try That in a Small Town из-за использования образов, связанных с протестами Джорджа Флойда в 2020 году.

Джейсон Алдин / Источник: Getty Images

Третья позиция у Джо Джонаса, который в сентябре подал на развод со звездой «Игры престолов» Софи Тернер.

Джо Джонас и Софи Тернер / Источник: Getty Images

ТОП-10 самых популярных актеров 2023 года по поисковым запросам в Google

1. Шакира (Колумбия)

2. Джейсон Алдин (США)

3. Джо Джонас (США)

4. Smash Mouth (США)

5. Пеппино ди Капри (Италия)

6. Джино Паоли (Италия)

7. Том Каулитц (Германия)

8. Келли Пиклер (США)

9. Хосе Луис Пералес (Испания)

10. Анна Окса (Италия)

