Лурдес Леон таким образом сообщила о музыкальной премьере, которая касается Джуди Гарленд.

У Лурдес Леон, 27-летней дочери певицы Мадонны, завтра будет премьера. Деятельница представит свое исполнение песни американской звезды кино и эстрады прошлого столетия Фрэнсис Этел Хамм, более известной как Джуди Гарленд.

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Лурдес обнародовала объявление в инстаграме. Там же она выложила свои фотографию и видео. На снимке дочь поп-королевы сидит на упаковке пластиковых бутылок на фоне витрины, демонстрируя свои многочисленные татуировки в разных частях тела. Тем временем в ролик попал фрагмент ее пения.

"Новая музыка – в эту среду, 13.12. Кавер "The Boy Next Door" Джуди Гарленд", – подписала фотографию и видео Лурдес.

Источник: instagram lourdesleon

Лурдес – фотомодель, танцовщица и певица. В сентябре 2021 года появилась на обложке журнала Vogue. А в августе начала издавать собственную музыку под псевдонимом Lolahol.

Джуди Гарленд снялась в более чем 20 фильмах. Среди них – "Волшебник страны Оз/The Wizard of Oz" (1939) и "Звезда родилась/Star Is Born" (1954). Она – мать Лайзы Минелли. Умерла из-за случайной передозировки барбитуратами в 1969-м в 47-летнем возрасте.

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