Певицу обвинили в том, что она хочет отстроить дом родителей за благотворительные деньги

Оля Цибульская заявила, что ее захейтили за желание помочь с восстановлением Ирпеня Фото: instagram.com/cybulskaya

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская попала в неприятную ситуацию. Знаменитость хотела стать амбасадором востановления Ирпеня после того, как жилье ее родителей пострадало от ракетного обстрела, однако за такое желание ее захейтили горожане.

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На своей странице в Инстаграм Цибульская заявила, что жители дома, в котором жили ее мама и папа, обвинили ее в неискренности. Якобы звезда согласилась помогать с восстановлением здания лишь потому, чтобы ее родителям отстроили квартиру за благотворительные деньги. По словам звезды, она отказалась встречаться с мером Ирпеня после волны критики.

«После моего публичного озвучивания истории с разрушенным жильем родителей, мэрия города действительно пригласила меня на встречу, чтобы я стала одним из медиа-амбассадоров восстановления Ирпеня. После первой встречи, где я была вдохновлена и искренне готова приобщиться и помогать, на меня рухнула волна травли и хейта от жильцов дома, которые считали это историей, чтобы восстановить квартиру родителей благотворительными средствами. После этого я сообщила мэру, что шокирована поведением людей и больше на встречу не приехала. Помогать в такой атмосфере — забирает здоровье и желание», — написала она.

Оля добавила, что как и многие украинцы, ее мама и отец подали заявку на то, чтобы получить деньги на восстановления жилья из госбюджета и ждут законного решения. В качестве доказательств знаменитость обнародовала фото документов, в том числе и заключение архитекторов, которые подтвердили, что квартира в аварийном состоянии.

«Квартира родителей до сих пор в таком же состоянии. Осматривавшие специалисты повторяли: квартира в аварийном состоянии. Повреждение несущей конструкции. Эти заключения от архитектора есть в скринах. Часть этажа рассматривают под демонтаж и осматривавший объект архитектор сказал что любые работы без специалистов могут быть опасными для жизни. Поэтому нужно ждать решения и действий официальной комиссии. Родители представили все необходимые документы. В полицию, прокуратуру, архитектуру и действие. Сдавали средства для ОСМД по ремонту крыши. Сейчас, как все граждане, пострадавшие от обстрела, ждут решения, свою очередь и периодически узнают о положении дел. До сих пор ответ: в процессе. Ждите. Я верю, что все решится законно, вовремя и в порядке очереди. Понимаю и чувствую напряжение и усталость от сложных обстоятельств. Мы все у них. Слава Украине!», — объяснила Цибульская.

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