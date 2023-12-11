Оккупанты убили исполнителя роли Максима Заболотина

На войне погиб еще один украинский актер Андрей Павленко. О смерти исполнителя роли Максима Заболотина в первых сезонах сериала «Женский доктор» сообщила его жена, актриса Театра на Михайловской Ольга Орехова.

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На своей странице в Facebook Ольга обнародовала фото Андрея в военной форме и написала, что дату церемонии прощания с актером сообщит позже. «Война никого не жалеет… Война забирает наших родных и любимых! Война забрала Андрея Павленко. День прощания с Андреем сообщу со временем! Р.S. я буду очень скучать по тебе любимый», — поделилась эмоциями от потери Орехова.

Андрей Павленко присоединился к ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения рф. За время войны он перенес три контузии и одно ранение. Кроме «Женского доктора», он снимался в «Плохом хорошем копе», «Сашке», «Нитях судьбы», «Письме ожидания», «Дороге домой», «Девяти жизнях Нестора Махно», «Оборотне в погонах», «Фото на документы» и «Подкидышах».

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