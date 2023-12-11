Исполнительница Бджілки предложила подписчикам определить лучший кадр, напомнила о премьере песни и зарядила на хорошую неделю.

Алина Гросу добавила красочные снимки на свою инстаграм-страницу. 28-летняя певица выставила подборку фотографий в спортивном образе в туфлях на каблуке.

На снимках артистка предстает в белых расклешенных брюках и коротком топе с красными полосками. В подписи к изображениям она оставила пожелания, напомнила о премьере песни, а также предложила выбрать фото:

"Выбирай Гросу. 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10? Хорошей недели всем. П. С. Кто еще не слышал – слушайте "П'яний світанок"".

"Вы на всех кадрах – невероятная красавица".

"Ты на всех фото очень красивая".

"Очень красиво и изящно!"

"Вам, Алиночка, тоже хорошей недели. Вы – непревзойденная красавица", – отозвались пользователи в комментариях.

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