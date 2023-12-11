Алина Гросу впечатлила публику фигурой на спортивных фото в коротком топе
Исполнительница Бджілки предложила подписчикам определить лучший кадр, напомнила о премьере песни и зарядила на хорошую неделю.
Алина Гросу добавила красочные снимки на свою инстаграм-страницу. 28-летняя певица выставила подборку фотографий в спортивном образе в туфлях на каблуке.
На снимках артистка предстает в белых расклешенных брюках и коротком топе с красными полосками. В подписи к изображениям она оставила пожелания, напомнила о премьере песни, а также предложила выбрать фото:
"Выбирай Гросу. 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10? Хорошей недели всем. П. С. Кто еще не слышал – слушайте "П'яний світанок"".
- "Вы на всех кадрах – невероятная красавица".
- "Ты на всех фото очень красивая".
- "Очень красиво и изящно!"
- "Вам, Алиночка, тоже хорошей недели. Вы – непревзойденная красавица", – отозвались пользователи в комментариях.
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