Актриса снялась в полный рост в ярком бикини

Голливудская актриса, режиссер и продюсер мексиканского происхождения Сальма Хайек порадовала поклонников новым фото с отдыха у бассейна. 57-летняя звезда сериала «Черное зеркало» и фильмов «Фрида», «Одноклассники» и«Телохранитель киллера» продемонстрировала фигуру в полный рост в купальнике.

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На своей странице в Инстаграм Сальма запостила снимок, где она позирует возле каменной стены в бикини желтого цвета со цветочным принтом и солнцезащитных очках. Свои волосы номинантка на «Оскар» собрала в пучок, а на ее лице нет ни грамма макияжа.

В подписи к публикации от 10 декабря знаменитость оставили лишь хэштег #sundaymood (воскресное настроение).

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