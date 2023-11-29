Украинская певица побывала на локации из культовой киноленты с Мэрилин Монро

Украинская исполнительница и актриса Алина Гросу, которая сейчас учится в США, рассказала фанам о том, что на днях исполнилась ее мечта. 28-летняя артистка рассекретила, что недавно посетила место съемок одного из самых известных фильмов голливудской кинодивы и секс-символа 50-х годов Мэрилин Монро.

Читай также: Джулия Робертс поделилась редкой фотографией своих детей-близнецов

На своей странице в Инстаграм в разделе сторис Гросу разместила несколько фото и видео, где она позирует на берегу океана возле отеля «Дель Коронадо» в городе Коронадо (штат Калифорния), в котором 65 лет назад снимали культовую комедию «В джазе только девушки». Также певица запостила несколько кадров из киноленты для сравнения.

«Маленькая мечта сбылась. Это отель из фильма "В джазе только девушки" с Мэрилин Монро. То самое место», — поделилась эмоциями от поездки Алина.

Алина Гросу посетила отель, где снимали «В джазе только девушки» / Источник: Instagram.com/alina_grosu/

Алина Гросу посетила отель, где снимали «В джазе только девушки» / Источник: Instagram.com/alina_grosu/

Алина Гросу посетила отель, где снимали «В джазе только девушки» / Источник: Instagram.com/alina_grosu/

Алина Гросу посетила отель, где снимали «В джазе только девушки» / Источник: Instagram.com/alina_grosu/

Алина Гросу посетила отель, где снимали «В джазе только девушки» / Источник: Instagram.com/alina_grosu/

Алина Гросу посетила отель, где снимали «В джазе только девушки» / Источник: Instagram.com/alina_grosu/

Алина Гросу посетила отель, где снимали «В джазе только девушки» / Источник: Instagram.com/alina_grosu/

Алина Гросу посетила отель, где снимали «В джазе только девушки» / Источник: Instagram.com/alina_grosu/

Алина Гросу посетила отель, где снимали «В джазе только девушки» / Источник: Instagram.com/alina_grosu/

Ранее мы писали, что KOLA тайно вышла замуж за гражданина Израиля родом из Днепра.