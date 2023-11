Американская актриса Синтия Никсон вместе с другими активистами возле Белого дома объявила голодовку, чтобы продемонстрировать свою поддержку Сектору Газа. Информагентство Quds News Network, связанное с ХАМАСом и Палестинским исламским джихадом,обнародовало видео, где 57-летняя звезда сериалов «Секс в большом городе», «Рэтчед» и «Позолоченный век» публично осуждает израильские удары.

В ролике Никсон говорит, что число погибших в секторе Газа превышает число жертв среди гражданского населения во время войны в Афганистане, и утверждает, что сектор Газа находится на грани голода.

«Мы здесь объявляем голодовку только для того, чтобы как бы отразить Байдену те лишения, которые происходят в секторе Газа, и то, что в его силах добиться прекращения огня», — говорит Синтия репортерам.

Отметим, что протесты в Штатах продолжаются, несмотря на четырехдневное перемирие между ХАМАСом и Израилем.

Award-winning actress Cynthia Nixon joins a hunger strike in front of the White House in Washington DC to demand a permanent ceasefire in Gaza.#ceasefireInGazaNOW #CeasefireForGazaNOW pic.twitter.com/eybdQuDwB2