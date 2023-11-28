Ранее актеру дали три года лишения свободы из-за «пьяного ДТП»

Киевская городская прокуратура обжаловала решение Голосеевского райсуда по делу о ДТП с участием украинского актера театра и кино Остапа Ступки. Как сообщает УНН со ссылку на пресс-службу ведомства, апелляционная жалоба была подана в понедельник, 27 ноября.

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По мнению представителей прокуратуры, Ступка получил «слишком мягкий» приговор. В прошлую пятницу суд признал 56-летнюю кинозвезду виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы на 3 года и лишение права управления транспортными средствами на 8 лет.

Напомним, что 4 апреля Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в припаркованное авто, в котором находился мужчина 1984 года рождения. Он был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Ранее мы писали, что бывшая жена Кличко впервые за долгое время вернулась в Украину.