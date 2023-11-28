Сколько денег нужно, чтобы посетить репетиции, полуфиналы и финал

Организаторы Евровидения-2024 объявили о старте продажи билетов на песенный конкурс, который пройдет в шведском городе Мальме. На официальном сообщается музыкального мероприятия сообщается, что фанаты Евровидения смогут преобрести пропуски на девять шоу по цене от 145 шведских крон (около 14 долларов и 503 гривен).

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Стоимость билетов на Евровидение-2024

Первый и второй полуфиналы (вечерняя репетиция): 145-795 шведских крон (14-76 долларов и 503-2763 гривен)

Первый и второй полуфиналы (дневная репетиция): 145-545 шведских крон (14-52 долларов и 503-1899 гривен)

Первый и второй полуфинал (прямой эфир): 525-2395 шведских крон (50-229 долларов и 1824-8323 гривен)

Финал (вечерняя реетиция): 525-2395 шведских крон (50-229 долларов и 1824-8323 гривен)

Финал (дневная репетиция): 145-1385 шведских крон (14-133 долларов и 503-4813 гривен)

Финал (прямой эфир): 860-3795 шведских крон (82-364 дрлларов и 2989-13 189 гривен).

Купить билеты на три прямые эфиры конкурса или шесть репетиций можно будет только на сайте Ticketmaster.se. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал — 13 мая.

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