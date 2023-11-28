50-летняя звезда сериала «Зачарованные» показала, как отпраздновала День благодарения

Американская актриса и общественный деятель Алисса Милано спустя пять дней после Дня благодарения рассекретила, как отметила этот праздник. На своей странице в Инстаграм 50-летняя звезда сериалов «Зачарованные», «Кто здесь босс?», «Мелроуз Плейс» и «Любовницы» показала серию снимков, сделанных на тропическом пляже.

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На первых фото Милано позировала в черном купальнике, черной накидке с ремешками и соломенной шляпе на берегу моря. Затем она добавила к подборке несколько пейзажных кадров и три снимка со своими двумя детьми от брака со спортивным агентом Дэвидом Баглиари — сыном Майло (2011) и дочерью Элизабеллой (2014).

В описании к кадрам знаменитость поблагодарила свою семью за праздничный отпуск и в то же время отметила, что чувствует вину за публикацию радостных снимков в это непростое время. Алисса добавила, что продолжает молиться за то, чтобы наступил мир.

«Карусель "Отпуск на День благодарения". Очень необходимое семейное времяпровождение с целебной морской водой; радуга, друзья, театр, объятия, любовь и надежда. Я в полном восторге от жизни и чувствую настоящую вину за то, что могу опубликовать это, когда в мире так много боли и коллективных травм. Пожалуйста, простите меня, если этот пост покажется бестактным. Я продолжаю молиться за мир и за то, чтобы дети во всем мире имели все, что им нужно, чтобы не только выжить… но и процветать. Я благодарна всем вам», — обратилась к фанам актриса.

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