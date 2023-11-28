Наталья Егорова показала, как прошла ее поездка на родину

Экс-жена Кличко впервые за долгое время вернулась в Украину: фото из Киева ©instagram.com/natalia_yegorova

Экс-модель, певица и коуч по йоге Наталья Егорова сообщила подписчикам, что впервые за длительный период вернулась из Германии в Украину. О своей поездке в Киев бывшая жена Виталия Кличко рассказала в Инстаграм-сторис.

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49-летняя уроженка Броваров рассекретила, что отправилась на родину вместе с представителями детской благотворительной организации SOS-Kinderdörfer weltweit и репортером издания Bild der Frau. Судя по фото, Наталья и ее друзья прибыли в польский город Хелм, а оттуда сели на поезд в Киев.

«Сегодня мы с SOS-Kinderdörfer weltweit начали наше путешествие в Украину. Я очень рада быть часть этой делегации. Для моих немецких коллег приключение началось в тот момент, когда они увидели свое купе в украинском поезде. А для меня быть в украинском поезде — это ностальгия, что-то из моего детства. И чай в очень необычном стакане. Я думала, что его больше не существует», — поделилась она.

Экс-жена Виталия Кличко Наталья Егорова вернулась в Киев Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Экс-жена Виталия Кличко Наталья Егорова вернулась в Киев Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Экс-жена Виталия Кличко Наталья Егорова вернулась в Киев Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Экс-жена Виталия Кличко Наталья Егорова вернулась в Киев Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Экс-жена Виталия Кличко Наталья Егорова вернулась в Киев Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Экс-жена Виталия Кличко Наталья Егорова вернулась в Киев Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Позже Егорова запостила первые фото из столицы Украины. В частности, она рассказала, что гости из Германии были впечатлены архитектурой киевского вокзала. Наталья рассекретила, что остановилась в Radisson Blu Hotel и показала снимок в холе возле новогодней елки.

«С международной группой мы благополучно прибыли в Киев. Это сюрреалистично. Все выглядит так обычно... Главный железнодорожный вокзал Киева. Группа SOS-Kinderdörfer weltweit поражена архитектурой», — написала она.

Экс-жена Виталия Кличко Наталья Егорова вернулась в Киев Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Экс-жена Виталия Кличко Наталья Егорова вернулась в Киев Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Экс-жена Виталия Кличко Наталья Егорова вернулась в Киев Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Экс-жена Виталия Кличко Наталья Егорова вернулась в Киев Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Экс-жена Виталия Кличко Наталья Егорова вернулась в Киев Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Также Наталья записала видеообращение на одной из столичных улиц, где рассказала, что в Киеве сейчас прекрасная солнечная погода, и призналась, что ей сложно поверить в то, что в ее родной стране идет война.

Экс-жена Виталия Кличко Наталья Егорова вернулась в Киев Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Ранее мы писали, что Приходько высказалась об участии Брежневой в съемках новогоднего концерта в Киеве.