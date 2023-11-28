Представительница Украины поделилась деталями разговора с конкурсанткой из РФ

Ангелина Усанова рассекретила, что за кулисами «Мисс Вселенной-2023» ей сказала участница из России Фото: instagram.com/missukraine_universe

Представительница Украины на конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2023», финал которого состоялся в Сальвадоре 18 ноября, призналась, были ли у нее конфликты с участницей из РФ. 26-летняя певица родом из Киева Ангелина Усанова в интервью блогерше Алине Шаманской поделилась подробностями единственного разговора с россиянкой Маргаритой Голубевой.

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По словам Усановой, Голубева подошла к ней вне камер и сказала: «Я здесь с миром». Ангелина добавила, что никаких провокаций со стороны конкурсантки из страны-агрессорки не было, как и других диалогов. Ангелина дала понять Маргарите, что им не стоит общаться, поэтому россиянка избегала встречи с ней.

«Она не подходила, не разговаривала со мной. Никаких провокаций не было. Она, как только меня увидела в первый день, сказала: "Я здесь с миром". Я дала понять, что благодарна, что она это сказала, но общение будет излишним», — объяснила Усанова.

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