Певица раскритиковала организаторов мероприятия

Певица и бывший политик Анастасия Приходько раскритиковала организаторов «Новогодней музыкальной платформы» из-за включения в концертную программу выступления Веры Брежневой (VERA), которая до полномасштабной войны строила карьеру в россии и говорила, что не считает себя украинской артисткой.

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В Инстаграм-сторис Приходько заявила, что она не получила приглашение на съемки в Октябрьском дворце, посколько создатели шоу знали, что она устроит публичный скандал из-за появления на сцене Брежневой. Анастасия подчеркнула, что имя Веры даже не было указано в афише концерта, и добавила, что многие популярные исполнители отказались от участие в новогоднем проекте.

«Видите, как интересно. Именно сейчас в Октябрьском дворце происходит запись новогоднего огонька, где вас будет поздравлять с 2024 годом, годом Дракона, Вера Брежнева. Тем более интересно, что в афишах она не была указана. Она была указана там, где" и куча звездных гостей". Я хорошо знаю организаторов. Они меня не позвали, потому что и они меня хорошо знают. Я вас не буду поздравлять с Новым годом, меня там нет. Потому что они знали, что это будет скандал. Я знаю многих артистов, отказавшихся участвовать в этом мероприятии. Где-то за три дня я узнала о ее участии, но молчала, потому что сначала нужно было проверить. И действительно, это так. Дорогие украинцы, эту новогоднюю ночь вас будет поздравлять Вера Брежнева», — сказала Приходько в видео.

Приходько раскритиковала участие Брежневой в новогоднем концерте в Киеве Фото: instagram.com/prykhodko_official

Сама же Брежнева в соцсети рассекретила, что исполнила на концерте песню «Дякую» из своего первого украиноязычного альбома. После вторжения рф в Украину Вера покинула страну-агрессорку, публично поддержала родину и начала заниматься волонтерством.