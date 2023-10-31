Звезда сериала «Друзья» ушел из жизни 28 октября

Знаменитый медиум предсказал смерть Мэттью Перри за три дня до его гибели — СМИ Getty Images

Американский экстрасенс Джон Эдвард предсказал смерть актера Мэтью Перри за три дня до того, как он утонул в гидромассажной ванне в возрасте 54 лет в субботу, 28 октября.

Как пишет Daily Mail, знаменитый медиум, который в настоящее время гастролирует по Австралии со своим туром Crossing Over, 25 октября появился в Сиднее, чтобы поделиться своими последними предсказаниями.

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По словам участницы мероприятия по имени Карен, Эдвард остановил представление после того, как получил экстрасенсорное сообщение, которое, как она думает, касалось Перри. Женщина объяснила, что принесла на выступление Эдварда копию мемуаров Перри с намерением передать их своей сестре.

«Джон спросил во время шоу: "Кто-нибудь принес книгу "Маленький домик в прерии"?". Я ничего об этом не подумала, но моя дочь сказала: "Мама, у тебя есть книга Мэтью Перри". Перри и прерии, они звучат одинаково. Моя дочь говорила: "Встань, встань", но я была слишком смущена. А потом через три дня Мэтью умер, и теперь я думаю: "Это был знак?"», — вспомнила Карен на шоу The Kyle And Jackie O Show.

Позже в шоу позвонил еще один фанат и рассказал, что отец Мэтью, актер Джон Беннетт Перри, когда-то снимался в сериале "Маленький домик в прерии". Похоже, медиум увидел что-то, связанное с Мэттью Перри, но никто не смог расшифровать эти знаки заранее.

Ранее мы писали, что актеры «Друзей» выпустили совместное заявление после смерти коллеги Мэттью Перри.