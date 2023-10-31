Поклонники Мэттью Перри несут цветы к зданию

В память о Чендлере: Анатолий Анатолич запостил архивное фото возле дома, где снимали «Друзей» ©instagram.com/anatoliyanatolich

Украинский ведущий Анатолий Анатолич запостил в Инстаграм-сторис архивное фото двухлетней давности, которое он сделал во время поездки в Нью-Йорк. Телезвезда сфотографировался на фоне многоэтажки на Бедфорд-стрит, которая не раз мелькала в культовом сериале «Друзья».

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После смерти актера Мэттью Перри поклонники ситкома идут к дому, в котором жили герои «Друзей», чтобы почтить память покойного исполнителя роли Чендлера Бинга и возложить цветы.

«Это я два года назад у дома из сериала "Друзья". В эти дни фанаты несут сюда цветы в память о Чендлере. Актер Мэттью Перри ушел из жизни в 54 года», — написал под снимков Анатолий.

Анатолий Анатолич возле дома, где снимали «Друзей» Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Ранее мы писали, что актеры «Друзей» выпустили совместное заявление после смерти коллеги Мэттью Перри.