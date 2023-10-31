Актриса решила взять паузу в соцсетях

Селена Гомес заявила, что уходит из Instagram из-за «насилия и террора» в мире Getty Images

Популярная американская певица и актриса Селена Гомес призналась, что в последние недели была в ужасе от заголовков новостей со всего мира. Чтобы уменшить уровень стресса в своей жизни, 31-летняя звезда сериала «Убийства в одном здании» решила на некоторое время взять паузу в пользовании социальными сетями.

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В понедельник, 30 октября, на своей странице в Instagram в разделе Stories Гомес обнародовала заявление, в котором призвала мир защитить детей и навсегда остановить насилие. Скорее всего, знаменитость имела в виду войну между Израилем и ХАМАС, из-за которой всего за три недели боевых действий погибло более трех тысяч детей.

«Я взяла перерыв в социальных сетях, потому что мое сердце разрывается при виде всего ужаса, ненависти, насилия и террора, которые происходят в мире. Люди, которых пытают и убивают, или любой акт ненависти по отношению к какой-либо одной группе ужасен. Нам необходимо защитить ВСЕХ людей, особенно детей, и навсегда остановить насилие. Прошу прощения, если моих слов никогда не хватит на всех или хэштега. Я просто не могу терпеть, когда страдают невинные люди. Вот от чего меня тошнит. Я бы хотела изменить мир. Но поста не будет. Наличие сестры каждый день доводило меня до трагизма. Я бы сделала все для детей и невинных жизней», — написала Селена.

Селена Гомес ушла из Instagram Фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес взяла паузу в соцсетях Фото: instagram.com/selenagomez

Ранее мы писали, что актеры «Друзей» выпустили совместное заявление после смерти коллеги Мэттью Перри.