Исполнителя роли Чендлера Бинга не стало 28 октября

Основной актерский состав популярного сериала «Друзья» впервые высказался о смерти коллеги, канадской и американской кинозвезды Мэттью Перри.

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Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер опубликовали совместное заявление через People в понедельник, 30 октября, спустя два дня после печальных новостей о кончине Перри в возрасте 54 лет.

«Мы все совершенно опустошены потерей Мэттью. Мы были больше, чем просто актерами. Мы — семья. Есть так много всего, что можно сказать, но прямо сейчас нам понадобится минутка, чтобы оплакать и пережить эту непостижимую потерю. Со временем мы скажем больше, когда сможем. На данный момент наши мысли и наша любовь с семьей Мэтти, его друзьями и всеми, кто любил его во всем мире», — сказали исполнители главных ролей в культовом ситкоме.

Напомним, что Перри был найден мертвым в джакузи у себя дома в Лос-Анджелесе. Предварительно, причиной смерти актера называют утопление.

«Друзья» / Источник: Getty Images

Ранее мы писали, что семья Мэттью Перри выпустила первое заявление после его трагической смерти в 54 года.