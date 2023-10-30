Екатерина Репяхова призналась, сколько зарабатывает в Инстаграм

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова нарвалась на критику после того, как она объявила о создании руководства «Как создать, развивать и монетизировать свой блог» и продажи его за 599 грн с отчислением 20% на помощь ВСУ.

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29-летняя девушка обнародовала в Инстаграм-сторис негативный комментарий, в котором одна из пользовательниц Сети заявила, что продавать курсы по блогерству во время войны — плохое решение, и добавила, что не считает Репяхову «умным блогером», который уже давно в этой сфере. Кроме того, по мнению подписчицы, Екатерина хочет сделать что-то из ничего.

Репяхова в ответ написала, что всегда найдутся люди, которые будут обесценивать ваш труд, поэтому их нужно вычеркнуть из своей жизни. Она отметила, что гордится своими достижениями и рассекретила, что ее ежемесячный заработок в Сети составляет в среднем около семи тысяч гривен (254 тысячи грн).

«Быть блогером непросто. А быть публичным человеком еще сложнее. И только вера в себя и огромное желание сможет привести к результату. Я горжусь собой и не останавливаюсь на достигнутом. И с пониманием отношусь к тем, кого я триггер», — поделилась она.

Екатерина Репяхова ответила хейтерам Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова ответила хейтерам Фото: instagram.com/repyahovakate

Жена Виктора Павлика рассекретила ежемесячный доход в Сети Фото: instagram.com/repyahovakate

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