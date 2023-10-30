Анастасия Каменских считает лепку хорошим способом улучшения ментального здоровья.

Анастасия Каменских еще в начале сентября сообщила о своих керамических пробах. Тогда она продемонстрировала лепку изделия из глины. Но что это было и как оно в конце концов выглядело, артистка так и не уточнила.

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Теперь законная Потапа представила собственное творение. Она выложила в блоге два снимка декоративной тарелки, которая напоминает половинку авокадо.

"Я видела, что вам интересно следить за историей создания моей керамической тарелки и многие обращались с вопросами, когда же я уже покажу результат. И вот наконец делюсь с вами!" – отметила в начале подписи к посту Каменских.

Источник: instagram kamenskux

Далее исполнительница раскрыла определенные подробности изготовления. По ее словам, лепка стала терапией:

"Для меня изготовление этой тарелки стало не просто хорошим досугом, но и своеобразной терапией. Я часто общаюсь с вами о важности ментального здоровья, и многочасовая работе руками – это прекрасная возможность его улучшить. Впервые я об этом узнала в военном госпитале в Кременчуге, куда приезжала к нашим военным. Там есть отдельная мастерская, где защитники, проходящие реабилитацию, могут сделать что-то своими руками. Тогда я впервые попыталась лепить из глины и очень хотела повторить этот опыт. И точно не зря: каждый этап этого процесса был невероятным. От первого клочка глины до последнего этапа росписи процесс увлекал и даровал покой, это очень помогло мне немного отвлечься и почувствовать внутреннюю гармонию хотя бы на несколько минут".

Источник: instagram kamenskux

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