Жена Остапчука открывает собственный бизнес: чем будет заниматься Полтавская
Известный украинский ведущий Владимир Остапчук объявил о том, что его третья жена Екатерина Полтавская зарегистрировалась как ФОП, чтобы открыть собственный бизнес.
На своей странице в Инстаграм в разделе сторис 39-летний шоумен рассекретил, что 23-летняя возлюбленная будет заниматься студией массажей и лазерной эпиляции.
«Привел Катю регистрировать ФЛП. На словах "вот такие налоги начисляются" она чуть ли не вышла. Добро пожаловать в реальную жизнь. Катя открывает студию массажей и лазерной эпиляции. Сказала с этого момента называть ее "Директор"», — поделился Владимир.
Полтавская в своем профиле добавила, что открытие запланировано на декабрь. Девушка пошутила, что пока может показать только интерьер туалета.
«В декабре (дай Бог) я открываю студию массажей и лазерной эпиляции. Вечером уже расскажу о вакансиях. Пока не хочу показывать дизайн, но туалет вот могу», — написала она.
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