Екатерина Полтавская рассекретила новый источник дохода

Известный украинский ведущий Владимир Остапчук объявил о том, что его третья жена Екатерина Полтавская зарегистрировалась как ФОП, чтобы открыть собственный бизнес.

На своей странице в Инстаграм в разделе сторис 39-летний шоумен рассекретил, что 23-летняя возлюбленная будет заниматься студией массажей и лазерной эпиляции.

«Привел Катю регистрировать ФЛП. На словах "вот такие налоги начисляются" она чуть ли не вышла. Добро пожаловать в реальную жизнь. Катя открывает студию массажей и лазерной эпиляции. Сказала с этого момента называть ее "Директор"», — поделился Владимир.

Полтавская в своем профиле добавила, что открытие запланировано на декабрь. Девушка пошутила, что пока может показать только интерьер туалета.

«В декабре (дай Бог) я открываю студию массажей и лазерной эпиляции. Вечером уже расскажу о вакансиях. Пока не хочу показывать дизайн, но туалет вот могу», — написала она.

Екатерина Полтавская открывает собственный бизнес Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Екатерина Полтавская открывает собственный бизнес Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Екатерина Полтавская открывает собственный бизнес Фото: instagram.com/poka.tya

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