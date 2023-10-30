Лилия Налчаджиоглу показала прогулку у Черновицкого университета в облегающих штанах и коротком пуховике.

Лилия Налчаджиоглу в этом месяце удалила все фото с мужем; фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Лилия Налчаджиоглу, очередная избранница экса Ани Лорак Мурата Налчажиоглу, посетила запад Украины. Она снялась на фоне Черновицкого университета. Именно такую геолокацию указала визажистка возле представленных кадров.

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Блогерша выложила три фотографии, на которых стоит у здания вуза с бумажным стаканом.

"Иногда что-то может идти не так, как хотелось бы, но мы не должны останавливаться", – подписала снимки Лилия и добавила хештег на английском "никогда не сдаваться".

Источник: instagram __l_i_l_i_a___

Источник: instagram __l_i_l_i_a___

Источник: instagram __l_i_l_i_a___

Возможно, послание госпожи Налчаджиоглу связано с непростым периодом в личной жизни. В позапрошлую неделю она убрала все изображения с законным со своей страницы и отписалась от него. Что именно произошло в их семье через 4,5 месяца после свадьбы – неизвестно.

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